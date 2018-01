Lumi toi suurtuhot ja hengenvaaran Ylä-Karjalan metsiin

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalasta kerrotaan, että lumen arvioidaan aiheuttaneen yhdistyksen alueella valtavat, kymmenien tuhansien puukuutioiden tuhot. Lumen painon alla on kaatunut ja katkennut jopa tukkirunkoja, ja myös taimikot ovat kärsineet paikoitellen pahasti.

Metsänhoitoyhdistyksen mukaan pahin tuhotilanne on Valtimolla, Nurmeksessa ja Lieksassa. Yhdistyksen Nurmeksen toimisto on saanut kymmenittäin tuhotarkastuspyyntöjä metsänomistajilta. Myös Ilomantsin vaara-alueilta on tullut ilmoituksia tuhoista.

- Korkeammille paikoille ja vaaroille mentäessä lumien aiheuttamat tuhot näkyvät selkeästi. Loppuviikoksi on luvattu lumisadetta, joka pahentaa entisestään tilannetta, arvioi yhdistyksen metsäasiantuntija Jussi Kettunen tiedotteessa.

Kettusen mukaan tuhojen syynä ovat lumisateet ja sään vaihtelut. Hän huomauttaa, ettei Ylä-Karjalassa kannata mennä nyt missään nimessä metsään tarkistamaan tuhoja, sillä puut voivat kaatua ja murtua päälle ja aiheuttaa hengenvaaran.

Metsätuhoja voi mennä tarkastamaan myöhemmin, kun lumet ovat jo pudonneet puista.