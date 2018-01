Kunnostustyöt Botanialla alkoivat jo - "Piikkilangat revitään heti, kun lumet sulavat"

Puutarhassa on muun muassa pesty ikkunoita ja lattioita ja huollettu paikkoja.

Kari Kolalla on suuria suunnitelmia Botanian suhteen, mutta ensimmäisessä vaiheessa keskitytään vielä perusasioihin.

- Ensimmäiseen vaiheeseen on tarkoitus laittaa noin 700 000 euroa, Teemu Purmonen toteaa.

Sillä on tarkoitus paikkojen kunnostuksen lisäksi vakauttaa kasvitieteellisen puutarhan toiminta ja rakentaa ulos rakennusten väliin katettu kahvio. Huomiota kiinnitetään myös seinien ulkopuolelle pihamaalle, jossa on arboretum ja puutarha.

Tontilla on muun muassa lähes umpeen kasvaneita lampia ja piikkilangalla eristettyjä alueita.

- Piikkilangat revitään pois heti, kun lumet sulavat, Kari Kola lupaa.

Ensimmäisenä on jo uudistettu puutarhan aukioloajat: ilta-aikoja on pidennetty niin, että torstaisin ja perjantaisin Botania on auki iltakahdeksaan asti, lauantaisin ja sunnuntaisin kuuteen. Maanantaista keskiviikkoon Botania on kiinni.