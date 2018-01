Karjalaisen perinteisessä koirakilpailussa etsitään taas parhaita koiria - ilmoita koirasi mukaan

Karjalaisen perinteinen koirakilpailu on jälleen ajankohtainen. Kilpailussa haetaan maakunnan parasta ajavaa koiraa, hirvikoiraa ja haukkuvaa lintukoiraa.

Kilpailun säännöissä on määritelty sarjoittain pistelaskuperusteet. Pisteytyksessä painottuvat koiran käyttöominaisuudet, ulkomuotopisteiden osuusn kokonaispisteistä on maksimissaan noin kolmannes. Pisteet määräytyvät koiran näyttely- ja koetulosten perusteella.

Parhaat koirat palkitaan tuttuun tapaan Pohjois-Karjalan Kennelpiirin vuosikokouksessa tammikuussa.

Osallistuakseen kilpailuun koiranomistajan on ilmoitettava koiransa kilpailukauden tulokset tammikuun loppuun mennessä.

Kilpailun säännöt ja sähköinen ilmoittautumislomake löytyvät Karjalaisen verkkosivulta osoitteesta www.karjalainen.fi/koirakilpailu.

Ilmoittautumiset internetin kautta ilmoittautumislomakkeella tai lähettämällä täytetty ilmoittautumislomake seuraaville henkilöille:

Ajokoira-sarja: Hannu Palkovuori, Lieksantie 71, 81220 Jakokoski (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ).

Hirvikoira-sarja: Pertti Harinen, Tiilimiehentie 5, 83100 Liperi (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ).

Haukkuva lintukoira -sarja: Esa Naivo, Kalina 15, 81700 Lieksa (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ).

Ulkomailla saavutettujen tulosten kopiot tarvitaan ilmoituksen liitteeksi, jos ne eivät eivät näy Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä.