Jukajoen kunnostus valmistui - uusi taimenhanke alkaa

Jukajärven ja Jukajoen valuma-alueen kunnostushanke on päättynyt vuodenvaihteessa. Hankkeen toteutti Selkien kyläyhdistys.

Vesistön tila on korjaantunut jo nyt merkittävästi.

Kunnostushankkeessa saatiin aikaan useita merkittäviä vesistön tilaa parantavia muutoksia. Jukajärveä kuormittavan Kissapuron osavaluma-alueen kiintoainespäästöt on saatu pääasiallisesti kuriin, ja myös metallien valumaa saatiin torjuttua.

Kissapurosta tuli aiemmin pahimmillaan 40 000 kiloa rautaa järveen joka vuosi.

Kosteikot saatiin rakennettua Vehkasuolle, Linnunpuroon ja Linnunsuon ulosvirtaamille. Ne ovat lintujen elinympäristöjä ja sisältävät maisemallisia arvoja.

Vesiensuojelua tehostettiin Jukajärven lähialueella muun muassa uimarannan suunnalla. Happamuutta torjuttiin Vehkasuolla, Kylmäsuolla ja Linnunsuon osavaluma-alueella.

Metsätalousmaille tehtiin laskeutusaltaita ja pienkosteikoita, joilla torjutaan kiintoaineskuormitusta. Kissapuron pääuomassa torjuttiin eroosiota, jonka ansiosta siellä käynnissä olevat vauriot pysähtyvät, ja tulevat ongelmat voidaan estää.

Valuma-alueella on tehty havaintoja muun muassa pikkunahkiaisesta ja saukoista. Näyttää silti, että eläin- ja kalakannat elpyvät.

Hankkeen yhteydessä järjestettiin useita kylätapahtumia, tiedotustilaisuuksia ja esittelyjä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Linnunsuon kosteikon omistaja, osuuskunta Lumimuutos, on lahjoittanut lähes 90 hehtaaria Suomi 100 -suojelualueeksi, minkä myötä valtio suojelee vastaavan alueen omia maitaan.

Alkamassa on uusi Leader-hanke "Kohti taimenen kotia 2019", jonka on hyväksynyt Joensuun Leader-yhdistys.

Linnunsuon kosteikolle rakennetaan hankkeen tuella laadukkaat infotaulut, laavut, nuotiopaikka ja esteettömiä lintujen katselutasanteita. Joen lähistöllä tehostetaan vesiensuojelua.

Taimenhankkeessa poistetaan virtavesiesteitä, perustetaan taimenen kutualueita sekä poikasten elinympäristöjä. Aiempien selvitysten mukaan Jukajoki on potentiaalinen järvilohen tulevaisuuden kutuvesistö. Tavoitteena on, että taimenen kutuvesistö se olisi viimeistään vuonna 2025.

Linnunsuota käytetään jatkossakin monipuolisesti. Metsästystä harjoitetaan vuosittain sovitusti. Liikkuminen on sallittua kävellen, pyöräillen, hiihtäen ja lumikenkäillen. Luonnonsuojelualueella moottoriliikenne on pääasiassa kielletty. Kieltoalueen reuna on jo nyt merkitty maastoon oranssilla aidalla.