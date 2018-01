Joensuun pääkirjaston uudistettu lehtisali avattiin – kuvat

Joensuun pääkirjaston lehtisali on taas avoinna kävijöille. Lehtisali oli jonkin aikaa suljettuna remontin vuoksi vuodenvaihteen tienoilla.

Kirjaston tiedotteen mukaan kirjasto on nykyään vilkkaan tapahtuma- ja tapaamispaikan lisäksi myös opiskelu- ja työskentelytila, ja remontin pääajatus oli tuoda jokaiselle toiminnalle sopiva alue myös lehtisaliin.

– Entinen sisäänkäynti oli ahdas eikä tuonut talon arkkitehtuuria parhaalla mahdollisella tavalla esille. Nyt salin etuosa on avoin aulaan, jolloin tila on vilkkaampi pistäytymislukupaikka ja puheensorinankin salliva tila, tiedotteessa todetaan.

Lehtisalin perällä on aiempaa enemmän opiskelu- ja työskentelytiloja. Entinen atk-luokka on muutettu täysin hiljaiseksi tilaksi, jollaista asiakaspalautteissa on toivottu.



– Osa kalusteista on vielä saapumatta, ja lehtisalin ilme muuttuu vielä värikkäämmäksi, kävijöille luvataan.