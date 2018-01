Kontiolahden kunnanhallitus hyväksyi maanantaina Onttolan uuden koulun pääpiirustukset ja kustannusarvion. Uutta koulua aletaan rakentaa kesäkuussa, ja koulurakennus otetaan käyttöön vuoden 2019 elokuussa. Rakennus sijoittuu tontille siten, että Onttolan koulu voi toimia rakentamisen ajan nykyisessä koulurakennuksessa. Vanha koulu puretaan kesällä 2019.

Uuden, yksikerroksisen koulun kokonaisala on noin 2 000 neliömetriä. Opetustilat on suunniteltu enintään 150 oppilaalle, ja esiopetustilat 20 oppilaalle. Liikuntasalille on tilavaraus, mutta toistaiseksi sisäliikuntatiloina käytetään rajavartioston liikuntasalin tiloja.

Koulun kustannusarvio on 4,3 miljoonaa euroa. Koulu rakennetaan leasingrahoituksella.