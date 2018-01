Kontiolahden kunnan julkaisemalla timelapse-videolta näkyy töiden edistyminen.

Koulurakennuksella on kokoa reilut 2 600 neliötä ja koulu on mitoitettu noin 150 oppilaalle. Rakennuksen on määrä olla valmis elokuuhun mennessä. Koulun rehtoriksi on jo valittu Satu Huttunen.

Kohteen pääsuunnittelija on Suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Ky Joensuusta ja pääurakoitsija on liperiläinen rakennusliike Eero Reijonen Oy.

Kunnan julkaisema video alla.

Jos video ei näy, klikkaa tästä.