Ristintie hakee vapaaehtoisia - "Aiempi näyttelijäkokemus ei ole välttämätöntä"

Ristintie on Kristuksen kärsimystarinan kertova näytelmä, ja se toteutetaan vaellusnäytelmänä Joensuun Sinisellä virralla sekä sen viereisellä puistoalueella. Näytelmän ohjaa Janne Hyytiäinen, ja Jeesuksen roolissa nähdään tänä vuonna Tomi Laurikainen.

Kello 17 alkavan näytelmän järjestävät Joensuun evankelisluterilaiset seurakunnat.

Vapaaehtoisia näyttelijöitä haetaan muun muassa kansalaisten ja opetuslasten rooleihin. Järjestäjien mukaan aikuiset voivat osallistua myös yhdessä lastensa kanssa.

- Kaikki näytelmään mukaan haluavat ovat tervetulleita. Aikaisempi näyttelijäkokemus ei ole välttämätöntä näyttelijäntehtäviä haluaville, järjestäjät tiedottavat.

- Tarjolla on mukava työryhmä ja muistorikas kokemus. Ristintie on yhteisöllinen pääsiäistapahtuma, jonka tekeminen on taatusti mukavaa ja ikimuistettavaa kaikille mukanaolijoille.

Näytelmää harjoitellaan helmi-maaliskuussa Joensuun seurakuntakeskuksella osoitteessa Kirkkokatu 28. Ensimmäiset harjoitukset järjestetään perjantaina 2. helmikuuta kello 16.30.

Lisätietoja näytelmään osallistumisesta saa sen tuotantovastaavalta Cecilia Riikoselta puhelinnumerosta 050 541 4181 tai sähköpostitse osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .