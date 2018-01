"En voi ymmärtää tällaisia päätöksiä", "Tarpeetonta teatteria" - Tätä mieltä lukijat ovat uudesta alkoholilaista

Alkoholilain uudistus on herättänyt paljon tunteita puoleen ja toiseen. Eduskunnan ennen joulua vahvistama uusi alkoholilaki tuo muutoksia alkoholin myymiseen niin kaupoissa kuin myös ravintoloissa.

Karjalainen kysyi lukijoiltaan verkkokyselyllä, mitä mieltä he ovat uudistuksista, joita lakimuutos mahdollistaa. Osa uskoo, että lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen ja alkoholin käyttöön ja että lakiuudistuksella mennään väärään suuntaan. Osa taas on sitä mieltä, että lakia olisi varaa höllentää vielä lisää.

"En voi millään ymmärtää, miten kansanterveys voisi yllättäen romahtaa vain siksi, että ruokakaupasta saa nyt noin prosentin keskiolutta vahvempia ja litrahinnaltaan tuplasti kalliimpia alkoholijuomia. Luulisi myös, että aamun pikkutunneille asti vääjäämättä ryypiskelevien kansalaisten jopa toivottaisiin juovan alkoholinsa ravintoloissa valvovan silmän alla, eikä kotona ilman minkäänlaista kontrollia. En toisaalta ole mikään ministereitä konsultoiva asiantuntija, joten jään innolla odottamaan horisontissa häämöttävää tuomiopäivää."

Hra Hamsteri

"Kaikki lakimuutokset, jotka lisäävät alkoholin saatavuutta ja kulutusta ovat ihmisille turmiolliset. Ei turmiolan Tommi juomista vähennä eikä päihteettömiä päiviä näe tämän lakimuutoksen seurauksena."

Tinuri

"Kaikki päätökset, jotka helpottavat alkoholin saamista ja ikään kuin kannustavat käyttämään alkoholia enemmän esim. pidemmäksi venyvien ravintolailtojen muodossa, ovat tuhoavia. En voi ymmärtää, miksi tällaisia päätöksiä tehdään. On aivan selvää, että aikanaan ongelmat alkavat näkyä."

AK

"Huono, tosi huono... Humalaiset toikkaroi sitten kadulla aamulla! Lisää tappeluja, poliisit ylityöllistää. Kansa opetetaan ryyppäämään. Sairaskulut tietysti nousee, ja kaikki me ollaan maksajia. Kyllä hölmöjä ovat päättäjät!"

Peipponen

"Tällä "uudistuksella" ei ole käytännössä mitään kovin merkittävää vaikutusta, kokoomus lypsi muutaman äänen lisää, ja menettää ne kun täytyy palkata poliiseja lisää. Tyhjänpäiväistä puljaamista koko keissi."

Teppo

"Hällä väliä jos kyseessä on alkoholiuudistus ei kansa niin tyhmä ole etteikö ymmärrä mitä tarkoittaa tuo vajaa prosentin nosto eli ei sitten yhtikäs mitään. Tyypillistä typerien poliitikkojen suoltamaa tarpeetonta teatteria koko juttu!"

paavo suuri

"Oikeaan suuntaan mennään. Suomalaisille EU-kansojen oikeudet, ei pelkkiä velvollisuuksia."

jallu68

"Oikeaan suuntaan ollaan menossa. Näkisin mieluusti myös vahvemmat alkoholijuomat tavallisten kauppojen hyllyillä."

Antti T.

"Hyvä. Vielä kun viinit saisi ruokalauppaan!"

Minäpä

