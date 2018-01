S-marketeista olutta varastanut sai ehdotonta vankeutta - heitti perään juossutta myyjää tölkillä

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 24-vuotiaan miehen puoleksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen ryöstön yrityksestä, kahdesta varkaudesta ja vahingonteosta, jotka hän teki Joensuussa viime kesänä.

Ryöstönyritykseen hän syyllistyi vietyään Noljakan S-Marketin kassan ohi 110 euron arvosta alkoholia ja ruokaa maksamatta. Parkkipaikalla hän yritti lyödä peräänsä lähtenyttä marketpäällikköä kahdesti päähän ja heittää miestä oluttölkillä päähän.

Työntekijä väisti iskut sekä tölkin ja sai varastettua omaisuutta takaisin. Pakopaikalle jäi varkaan reppu, jossa oli hänen passinsa. Teko tapahtui 16. kesäkuuta.

Papinkadun S-Marketista mies varasti kaksi olutsalkkua heinäkuun alussa. Myyjä löysi epäillyn talon takaa pakkaamassa kaljoja reppuunsa ja käski maksaa ne. Käräjäoikeuden selosteen mukaan tuomittu sanoi, että "älä viitsi" ja poistui paikalta noin 40 euron oluet mukanaan.

Niinivaaran S-Marketista mies myönsi varastaneensa noin 50 euron arvosta olutta myyjän estelyistä huolimatta. Osa juomista saatiin takaisin. Samana päivänä hän rikkoi yksityisasunnon ikkunan heittämällä siihen tölkin.

24-vuotias on aiemmin tuomittu muun muassa ryöstöstä ja törkeästä varkaudesta. Hänellä on 14 tuomiota omaisuusrikoksista vuosilta 2015 ja 2016. Käräjäoikeus huomioi rikostaustan, kun se päätti, että vankeusrangaistus on ehdoton.