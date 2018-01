Kaksi hiihtäjää loukkaantui suksen töksähdettyä kiveen ja roskaan Joensuussa

Joensuun hiihtoladut ovat yleensä erinomaisessa kunnossa ja turvallisia. Laduilla sattuu kuitenkin joka vuosi muutama loukkaantuminen. Tänä talvena ainakin kaksi naishiihtäjää on loukkaantunut keskustan lähiladuilla.

Toinen naisista kaatui ja loukkasi nilkan nivelsiteet suksen tyssähdettyä Kirkkopuiston ja Laululavan välisellä ladulla olevaan roskaan. Jalka kipsattiin. Toisen hiihtäjänaisen suksi töksähti kiveen keskellä metsää Linnunlahden puulajipuistossa.

- Ladulla oli sellainen 5x3 senttimetrin kokoinen kivi. Suksi ikään kuin tarttui kiveen, nasahti oikein. Kaaduin vasemmalle ja nyt on vasen olkapää kipeä. Kävin ultrassa ja sain ajan ortopedille, toteaa eläkeläinen Anna Viitanen.

Aktiivisesti vuosikausia hiihtänyt Viitanen on sitä mieltä, että Joensuun hiihtoladut ovat tavallisesti erinomaisessa kunnossa ja jos eivät, niin siitä kerrotaan kyltillä tai latu siirretään kulkemaan turvalliseen paikkaan. Viitanen epäilee, että kivi on kantautunut ladulle latukoneen mukana.

- Erikoinen juttu tämä kaikkinensa. Yleensä huonot ladun kohdat on merkitty, kuten nyt on Aavarannassa, samoin Siilaisen puron kohdalla, kertoo viime talvena yli 1 200 kilometriä hiihtänyt Viitanen. Aiempina vuosina Viitanen on lykkinyt vuosittain noin 2 000 kilometriä.

Joensuun kaupungin liikuntapalvelut ottaa mielellään vastaan tietoa latujen puutteista sähköisen palautejärjestelmän, sähköpostin tai puhelimen kautta.

- Jos vahinkoja sattuu, meiltä voi hakea vahingonkorvasta. Loukkaantumiset ovat harvinaisia, ne voi laskea vuosittain yhden käden sormilla, toteaa Sari Jormanainen liikuntapalveluista.

Karjalaisen yleisönosastolla kirjoitettiin keskiviikkona vaarallisesta laskusta. Simeon Kärki nosti esiin ”Vaarallinen lasku” -kyltin Uimaharjun urheilukeskuksen 3,5 kilometrin mittaiselta valaistulta ladulta. Kirjoituksen mukaan laskun alapäässä latu kaartuu jyrkästi vasemmalle:

- Kukaan tavallinen sunnuntaihiihtäjä ei siinä ladulla pystyssä pysy - ei ainakaan kevättalven liukkailla jäätikkökeleillä. Joka talvi on useita merkkejä siitä, että yritetty on. Metsään on menty, joskus hyvinkin rajun näköisesti.

Kirjoittajan tietoon ei ollut tullut kyseiseltä ladulta vakavia loukkaantumisia.

- Maallikon silmin latu olisi helposti siirrettävissä siten. että ainakin pahin vaarallinen lasku saataisiin vähemmän vaaralliseksi, Kärki kirjoitti yleisönosastolla.

Moni hiihtäjä kokee myös Repokallion laskujen jälkeiset mutkat tai Lykynlammen 8,5 kilometrin kuntoladun laskut vaikeiksi. Joensuun kaupunki on tiedostanut latujen helpottamistarpeen monessa paikassa ja aikoo muokata latupohjia ja muuttaa reittejä helpommaksi.

- Monet meidän laduista ovat ajalta jolloin ihmisten hiihtotaito saattoi olla keskimäärin parempi. Ehkä ne hiihtäjätkin ovat tässä vuosien saatossa ikääntyneet ja mäet sitä kautta muuttuneet vaarallisemmiksi. Lisäksi talvet olivat aiemmin lumisempia ja kylmempiä, eikä jäisiä kelejä ollut ennen kuin keväällä, toteaa liikuntasuunnittelija Sari Jormanainen.