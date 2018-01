Enon koulun sisäilma ei ole hyvä - näytteitä otetaan kahden viikon ajan

Joensuun kaupunki on askarrellut jo aikansa kouluverkkoasian kimpussa. Tilannetta on seurattu erityisen tarkasti ja myös huolestuneesti Enossa, jossa nykyiseen malliin on väistämättä tulossa muutos.

Helpotusta tilanteeseen ei tuo se, että Enon kouluissa painitaan sisäilmaongelmien kanssa. Kaupungin tilakeskus on reagoinut asiaan nopeasti, ja se tuli esille myös enolaisille joulukuussa järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. Sisäilmaongelmista aiheutuvia oireita on ilmennyt etenkin Enon koulun henkilöstössä, mutta myös oppilaissa. Oireilu alkoi lisääntyä syksyllä 2016, jolloin niin sanotussa yläkoulun A-rakennuksessa tehtiin sisäilmatutkimuksia. Viereinen alakoulu jouduttiin sulkemaan ja poistamaan kokonaan käytöstä viime kesänä. Esiopetus, iltapäivätoiminta ja 1. ja 2. luokkien opetus on viime syksystä alkaen annettu parakeissa koulun pihalla. Muita alakoululaisia on siirretty yläkoulun A-rakennuksen ja parhaassa kunnossa olevan C-siiven tiloihin. Yläkoulun B-siiven tiloja on jouduttu jopa sulkemaan. Teknisen työn opetus on siirretty Uimaharjuun, jonne ja josta oppilaita raahataan useana päivänä viikossa. Sisäilmatalo Kärki Oy teki yläkoulun A-rakennukseen sisäilmaongelmaselvityksen marraskuussa 2016, ja tätä jatkettiin kevättalvella 2017. Ilmanvaihtokanavat puhdistettiin samoin kevättalvella 2017. Rakenteiden tiivistyskorjauksia ja listauksia ryhdyttiin tekemään jo aikaisemmin, sillä tutkimusten mukaan sisäilman laatua ovat merkittävästi huonontaneet rakenteiden ilmavuodot, joiden kautta sisäilmaan on päässyt kulkeutumaan pölyä ja muita epäpuhtauksia. - Oireina oli muun muassa kasvojen pistelyä ja päänahan kutiamista, mutta nuo tehdyt korjaukset ovat niihin tepsineet, rehtori Timo Alanko (kuvassa) sanoo. Koulun seinistä on löydetty mikrobeja ja sädesieniä, joita on ehdotettu koteloitaviksi. Tämä saattaa kuitenkin olla riittämätön ratkaisu. Oireilevan oppilaan isä Christian Kulla suhtautuu hieman varauksellisesti koululla aiemmin tehtyjen tutkimusten laatuun ja riittävyytteen. - Eräässäkin näytteitä otettiin vain kahdesta kohdasta, hän sanoo. Kulla tietää mistä puhuu, sillä hän on lääkäri, ja hänen sisäilmaongelmiin liittyvä väitöstutkimuksena julkaistiin vuonna 2007.