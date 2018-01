Muistisairas nainen on kateissa Polvijärvellä - jos näet hänet, soita 112

Muistisairas 76-vuotias nainen on kateissa Polvijärvellä. Naisen epäillään kadonneen perjantaina aamulla kotoaan Polvijärven taajamassa, poliisi kertoo.

Nainen on noin 170 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on tummat hiukset. Hänellä on päällään violetti pipo ja toppatakki, ja hänellä on musta käsilaukku.

Naisen kävelytyyli on "köpöttävä", poliisi tiedottaa.

Ilmoitukset kadonneesta pyydetään hätäkeskukseen numeroon 112.