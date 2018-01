Kesäpestuu-kiertue tuo yhteen työnhakijat ja avoimet työpaikat

Kesäpestuu: Tuhat työpaikkaa tarjolla – kiertue kerää jo kymmenettä kertaa saman katon alle työnhakijat, avoimet työpaikat sekä jatko-opintomahdollisuudet.

Juhlavuoden kunniaksi paikkakuntia on mukana ennätykselliset kuusi.

Avointen työpaikkojen sekä jatko-opintojen lisäksi ohjelmaan kuuluu tietoiskuja työnhausta, yrittäjyydestä, oppisopimuksesta ja ulkomailla työskentelystä. Vierailijoilla on tilaisuus kokeilla työnhakua myös mukaansatempaavan työnhakupelin muodossa.

Nimensä mukaisesti tapahtuma on aiempina vuosina tarjonnut tuhansia eri työllistymismahdollisuuksia sekä tilaisuuksia oman osaamisen näyttämiseen. Lähtökohtana on, että jokainen läsnä oleva yritys on potentiaalinen työpaikka.

Kesäpestuu: Tuhat työpaikkaa tarjolla järjestetään Pohjois-Karjalan TE-toimiston, Riverian ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien yhteistyönä.

2018 pestuupaikat ja –ajat:

Kesäpestuu Valtimo, Riveria - to 25.1.2018 klo 12-14:30

Kesäpestuu Joensuu, Urheilutalo - pe 26.1.2018 klo 12-15

Kesäpestuu Outokumpu, Outokummun Vanha Kaivos, Takomo - ma 29.1.2018 klo 13-15

Kesäpestuu Nurmes, Riveria - ti 30.1.2018 klo 12-15

Kesäpestuu Kitee, Nuoriso- ja yhteisötila Linkki - to 1.2.2018 klo 13-14:30

Kesäpestuu Lieksa, Riveria - ke 28.2.2018 klo 13-14:30