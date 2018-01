Muistisairas Eeva Laukkanen edelleen kadoksissa Polvijärvellä

Muistisairas 76-vuotias Eeva Laukkanen on edelleen kateissa Polvijärvellä. Laukkasen epäillään kadonneen perjantaina aamulla kotoaan Polvijärven taajamassa, poliisi kertoi perjantaina.

Nainen on noin 170 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on tummat hiukset. Hänellä on päällään violetti pipo ja toppatakki, ja hänellä on musta käsilaukku.

Poliisin mukaan naisen kävelytyyli on "köpöttävä". Laukkasesta ei ollut tehty havaintoja perjantai-iltaan puoli yhdeksään mennessä.

Poliisi suoritti etsintöjä koko perjantain ajan yhdessä vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Etsinnöissä avusti useita poliisikoiria sekä pelastuspalvelun koulutettuja koiria.

Etsintöjä jatketaan läpi yön. Myös helikopteri avusti etsinnöissä perjantai-iltana, kunnes sää ei enää sallinut lentämistä.

Poliisin mukaan etsinnät on keskitetty Polvijärven taajamaan sekä sieltä pois johtaville teille. Myös asuntoja tarkistetaan.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.