Väyrynen ei usko Niinistön galluplukuihin

Valitsijayhdistyksen ehdokkaalla Paavo Väyrysellä on vain yksi vastustaja presidentinvaaleissa. Sen voi päätellä Joensuun lauantai-illan vaalitilaisuudesta: muista ehdokkaista hän mainitsi puheessaan vain Sauli Niinistön (valitsijayhdistys) nimen ja senkin toistakymmentä kertaa kielteisessä yhteydessä.

Väyrynen on sanojensa mukaan menossa toiselle kierrokselle.

- En jaksa uskoa, että 70 prosenttia suomalaisista äänestää Niinistöä. Hänen poliittinen linjansa on aivan toinen kuin suomalaisten enemmistön kanta, Väyrynen muistutti.

Niinistö sai Väyryseltä kritiikkiä muun muassa maahanmuuttolinjasta, Nato-mielipiteistä ja toimista Suomen liittymisessä Euroopan unioniin ja euroalueeseen.

- Suomessa oikeistosuuntaus jatkuu ja vahvistuu. Siihen täytyy saada muutos. Meillä on harjoitettu viime vuosina kokoomuksen johdolla kovaa oikeistopolitiikkaa, joka on ollut ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Ei ole ponnisteltu köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuus on kasvanut, Väyrynen puhui.