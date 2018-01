Perhekoti jouduttiin sulkemaan Rääkkylässä - väärää tietoa levittäneiltä kunnanvaltuutetuilta odotetaan anteeksipyyntöä

Pariskunta luopui aiemmista ammateistaan ja työuristaan ja myyneet kotinsa aloittaakseen perhekodin pitämisen Rääkkylässä, joka mainosti itseään Suomen suurimpana mummolana ja haki uusia toimintatapoja. Uutena toimintamuotona perhekoti sopi hyvin valittuun strategiaan.

Ongelmat alkoivat jo syksyllä, kun perhekodin remontin valmistuminen siirtyi ja siirtyi. Joulukuussa 2016 he pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa, ja vuosi sitten tammikuun lopussa kuusi paikkakunnan ikäihmistä asui heidän kanssaan.

Vuokrasopimuksen kanssa alkoi kuitenkin tulla ongelmia.

- Kolmeen kuukauteen ei saatu selvyyttä siitä, kenen kanssa vuokrasopimus pitäisi tehdä. Kun vuokrasopimusta vihdoin tarjottiin, sen mukaan meidän tehtäviin olisi kuulunut muun muassa ylläpitää ja korjata kiinteistöä, ja hintakin oli muuta kuin kesällä suullisesti sovittu, Kinnunen sanoo.

Perhekodin toimijat laskivat, että he pystyvät maksamaan vuokraa 1 600 euroa kuukaudessa. Kunta vaati 2 000 euron vuokraa, mutta peri viime vuodelta 1 800 euroa kuukaudessa. Kunta nosti tämän vuoden alusta vuokran 2 000 euroon. Perhekodin toimijat olivat ilmoittaneet ennakkoon, etteivät pysty maksamaan niin korkeaa vuokraa ja päättivät lopettaa toimintansa Rääkkylässä.

- Kerroimme avoimesti tulot ja kaikki menot ja myös vuokrakaton, joka on mahdollista maksaa. Valveillaoloajan tuntipalkaksi jäi meille 1,08 euroa, ei siinä juuri pelivaraa ole, Jari Makkonen sanoo.

Viime viikkoina perhekodin pitäjät ovat odottaneet, että ovesta astuisi sisään pari rääkkyläläistä valtuutettua. Nämä voisivat pahoitella sanomisiaan ja väärän tiedon levittämistä. Toinen näistä selitti valtuustossa, kuinka kunta on 10 000 eurolla tukenut perhekotiyrittäjiä:

- Siinä on virhe ja valhe: perhekotitoiminta ei ole yrittämistä. Me emme ole yrittäjiä, vaan tämä on meidän kotimme. Valhe on se, että kunta olisi meitä tukenut, Jari Makkonen sanoo.

Toinen valtuutetuista sanoi perhekodin toiminnan sabotoivan terveyskeskuksen toimintaa.

- Meillä on neljä tuntia viikossa vapaata asioiden hoitamiseen, ja Siun sote ja Attendo ovat keskenään sopineet, miten tämä neljä tuntia sijaistetaan. Jos sijainen on tullut terveyskeskuksesta, se on Attendon ratkaisu, me emme ole sitä pyytäneet.

Mummolakunta koki kolauksen - vuosi sitten Rääkkylässä aloittanut perhekoti sulki ovensa