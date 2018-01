ENO-verkkokoulu jalkautuu helmikuussa Meksikoon ja Karibialle. Kontiolahtelaisen Mika Vanhasen perustama ENO-verkkokoulu keskittyy kestävään kehitykseen ja Vanhanen on kutsuttu luennoimaan Meksikoon Monterreyn yliopistoon. Vanhanen luennoi yliopistossa kestävän kehityksen teemaviikolla suomalaisesta koulutuksesta.

Meksikosta Vanhanen jatkaa Kuubaan, jossa jo 80 koulua on osallistunut verkkokoulun puidenistutuskampanjaan. Viimeisenä kohteena on Bahama, jossa metsäministeriö on luvannut istuttaa verkkokoulun kampanjan myötä 10 000 puuta.

ENO-verkkokoulu tuli tunnetuksi etenkin viime vuonna Tulevaisuuden kuusi -kampanjastaan, jossa haastettiin istuttamaan lisää kuusia.