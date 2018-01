Sähköyhtiö etsi vaarallisia kohtia helikoptereiden avulla - Pohjois-Karjalasta löytyi yli 6 000 korjattavaa paikkaa

Pohjois-Karjalan Sähkö on saanut lennettyä helikoptereilla läpi lähes kaikki maakunnan tykkylumialueet. PKS Sähkönsiirron tiedotteen mukaan tarkastuksissa on löytynyt yli 6 000 sähkönjakelua vaarantavaa kohdetta, joista valtaosa on johdolle kallistuneita puita.