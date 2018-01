Vaalikuume ei ole vielä noussut, Tohmajärvellä äänestysprosentti kuitenkin 38,7

Pohjois-Karjalan maanantain ennakkoäänet on laskettu. Vaalikuumeen sijasta on enimmäkseen alilämpöä, sillä vain Tohmajärvi on kuumeessa: 38,7 prosenttia tohmajärveläisistä on äänestänyt. Ilomantsilaisista uurnilla on käynyt 35,4 ja nurmekselaisista 35,0 prosenttia.