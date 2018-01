Ulkomainen tv-ryhmä haluaa kuvata dokumenttiin karjalaista elämää Ilomantsissa - vaatimukset eivät vastanneet todellisuutta

Japanilainen televisioryhmä haluaa tehdä dokumentin karjalaistyylisestä elämästä Suomessa. Itä-Suomen elokuvakomissio eli EFFC on julkaissut Facebook-sivuillaan kaksi ilmoitusta, joissa etsitään tv-ryhmän toiveisiin sopivaa perhettä ja taloa kuvattavaksi.

Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen kävi ilmi, että tv-ryhmän vaatimukset ovat liian tiukat, eikä vastaavaa yksinkertaisesti löydy.

Itä-Suomen elokuvakomission Camilla Pitkäniemi toteaa Ylen haastattelussa, että kuvaysryhmällä oli selkeä mielikuva siitä, mitä he haluavat kuvata. Suomalaiseen korvaan toiveet kuulostivat mummolalta.

- He eivät oikein kuunnelleet, kun sanoimme, ettei täällä eletä kuvattavalla tavalla, Pitkäniemi toteaa Ylelle.

Alkuperäisissä vaatimuksissa oli ilomantsilainen perhe, joka asuu karjalalaistyylisessä talossa. Talon toivottiin olevan tumma hirsitalo metsän keskellä tai muu karjalaistyylinen rakennus. Sisätiloista toivottiin löytyyvä erilaisia Karjala-alueen tai vanhan ajan esineitä, kuten puisia kalusteita, takka ja käsityöteoksia.

Perheen toivottiin olevan suurperhe, jossa on sekä iäkkäämpiä henkilöitä että pieniä lapsia. "Jos yhdessä asuvaa suurperhettä ei löydy, kuvauksiin voi ottaa isovanhemmat mukaan", EFFC:n ilmoituksessa lisättiin.

Tv-ryhmä halusi kuvata perinteistä talvielämää kuten saunomista, lumessa uintia, talviurheilua ja käsitöiden tekemistä, kotona kokkailua ja yhdessä syömistä.

Viikon kuluttua ensimmäisestä ilmoituksesta EFFC teki uuden ilmoituksen, jossa on nyt väljemmät ehdot: etsinnässä on perhe, jossa on vanhemmat ja 2-3 lasta iältään 3-10 vuotta. Kuvauksia tehdään uimapuvut päällä saunassa, pukuhuoneesssa ja verannalla. Taloa kuvataan ulkoa päin jossain muualla, eikä perheen tarvitse asua siinä.

Dokumentin teosta kertoi ensimmäisenä Yle.