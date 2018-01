Kolumni: Korvissa vain viuhuu, kun alamäessä lasketellaan

Elämässä on kaikenlaisia aikoja ja kaikenlaisia taipaleita. Niin on maatielläkin. On ylämäkeä ja alamäkeä, vastamäkeä ja myötämäkeä.

Mutta millaista on kulkea silloin, kun on alamäkeä, ja millaista silloin, kun on ylämäkeä?

Eri juttu elämässä ja tien päällä.

Polkupyörällä ajaessa ja hiihtoladulla sen tietää, miten helppoa on huristella alamäkeä. Sen kuin antaa mennä vain! Ei tarvitse polkea eikä sauvoilla lykkiä, ei ole muuta kuin nauttia elämästä ja eteenpäin menemisen riemusta.

Mutta kohta maksetaan helpoista hetkistä, sillä ylämäki odottaa mutkan takana. Sitten virtaa hiki, eivätkä voimat aina riitä laisinkaan. Puolessa mäkeä pitää ehkä huoahtaa, joskus suorastaan laskeutua pyörää taluttamaan.

Vaan ei hätää. Edessä on ennen pitkää jälleen alamäki ja sitten ylämäki, ja niin mennään eteenpäin hamaan matkan loppuun asti. Semmoista elämä on!

Mutta entäpä sitten elämän tiellä? Miltä tuntuu, kun elämä menee ylä- ja alamäkeä? Kumpaa pitäisi tavoitella, helppoa menoa alas- vai raskasta taivalta ylöspäin?

Loogiselta tuntuisi, että jos kaikki menisi kuin Strömsössä, elämä olisi yhtä alamäkeä. Silloin olisi helppo hengittää ja eteenpäin pääsisi turhia pungertamatta.

Mutta katin kontit, silloin vasta huonosti meneekin kun alamäkeen menee: ”Voi, voi, kyllä on sen pojan elämä ollut yhtä alamäkeä”, tuumataan naapurissa enemmän tai vähemmän suurella sydämellä tai ihan sydämen pohjasta.

Myötätuntoa on tapana tuntea sillä samalla tavalla surullis-vahingoniloisesti nyökytellen kuin viime päivinä luettaessa uutisia Jari Sillanpään alamäestä.

Ehkä Sillanpäälläkin meni ensialkuun alamäessään yhtä hyvin ja kepeästi kuin polkupyöräretkellä kuunaan. Vaikka tosifani ei näytä pienestä hätkähtävän, elämä on silti paljon keikkamyyntiä isompi paketti.

Vanhojen viisauksien lähtökohta on, että pessimisti ei pety. Niinpä on viisainta olettaa, että huonosti menee ja raskasta on, oltiinpa ylä- tai alamäessä.

Yksi myönnytys on kuitenkin uskaltauduttu tekemään, ja se on myötämäki. Myötämäessä menee aina mukavasti!

Mutta kukapa enää nykyään puhuisi myötämäestä – tuskin enää tietää, mitä semmoinen myötä tarkoittaa.

Joten se siitäkin auringonpaisteesta. Jatketaan vain siinä olettamassa, että huonosti tässä käy joka tapauksessa.

Mitä tuuliin tulee, niiden kanssa ei ole samanlaisia epäselvyyksiä kuin pinnanmuotojen kanssa.

Myötätuuli on myötätuulta niin tien päällä kuin elämän polulla. Eikä vastatuulen kanssa ole leikkimistä, sillä vastatuuleksihan se myötätuulikin kääntyy viimeistään paluumatkalla.

Ihan niin kuin elämässäkin. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa, jos nyt nauraa ylipäätään edes kannattaa.

Ja onhan se niin, että sama se, menipä alamäkeen tai myötämäkeen, loppupuolella hyvää menoa tulee vastaan kylmä tuulahdus, kun laakson pohja alkaa olla lähellä.