Kati Häkkinen perheneuvojan virkaan

Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan on valittu teologian kandidaatti (ylempi korkeakoulututkinto) Kati Häkkinen. Häkkinen on työskennellyt kesäkuusta lähtien vs. perheneuvojana Joensuun evankelilaisluterilaisessa seurakuntayhtymässä.

Joensuun evankelilaisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti valinnasta yksimielisesti tiistaina. Perheneuvojan virkaa haki kaikkiaan 14 henkilöä, joista 13 täytti sen kelpoisuusehdot. Perheneuvojan tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtia asiakastyöstä sekä perhekasvatus-, työnohjaus-, konsultointi- ja työyhteisöjen kehittämispalveluista. Neuvottelukeskus on perustettu vuonna 1968. Keskuksen vastuualueena on tarjota palveluja parisuhdeongelmissa ja elämän kriisitilanteissa. Vuonna 2016 perheasiain neuvottelukeskuksen asiakastyössä kohdattiin 590 henkilöä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan myös linjausta hautausmaiden muistolehtojen nimikiviin kiinnitettävistä muistolaatoista. Hautausmaalla sijaitsevaan muistomerkkiin kiinnitetään vain vainajien nimet, joiden tuhkat on haudattu muistolehtoon. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti täsmentää hautaustoimen käyttösuunnitelmaa niin, että ohje on yksiselitteinen. Ohjeella varmistetaan kaikille yhdenvertainen kohtelu.