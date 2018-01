Siistiytynyt kone- ja metalliala vetää taas opiskelijoita

Runsaat viisi vuotta sitten kone- ja metallialan opiskelijoista oli pula. Nyt tilanne on täysin päinvastainen.

Riverian Outokummun kone- ja tuotantotekniikan koulutus on tällä hetkellä opiskelijoiden suosiossa. Vuosikursseille on aiempaa runsaammin hakijoita, ja keskeytyksiä on vähän. Syykin on selvä: alan työntekijöille on kova kysyntä.