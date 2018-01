"Melkoinen kaaos, lunta tulee taivaan täydeltä" - Lukijoiden kuvia ja tarinoita lumisesta Pohjois-Karjalasta

Näin kirjoittaa Markku Pennanen Karjalaisen Facebook-sivulla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pohjois-Karjalassa on satanut reilusti lunta viimeisen vuorokauden aikana.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ville Siiskosen mukaan esimerkiksi Joensuun seudulla oli keskiviikon kello 18 ja torstain kello 6 välisenä aikana satanut lunta noin viisi senttiä.

Lumessa tarpoi muun muassa joensuulainen Anna Lehtinen.

- Oli melkoinen lumikaaos aamulla kahdeksan jälkeen Joensuun keskustassa. Ei olisi kannattanut lähteä laatikkopyörällä viemään lapsia päiväkotiin. Matka tyssäsi lopulta Sepänkadun ja Malmikadun kulmaan, kun olin vuorotellen ajaen ja työntäen yrittänyt sekä ajoväylällä ja jalkakäytävällä päästä eteenpäin.

- Kyllä lunta riittää. Kun viimeiset lumet katolta tippuvat tänään, eipä muuta sitten ikkunasta näekään, liperiläinen Mirja Parviainen tuumaa. Alla hänen ottama kuvansa.

- Lastenvahdiksi meno autolla vaihtuu yli neljän kilometrin kävelyksi. Auton perässä on parikymmentä senttiä lunta, muuan Karjalaisen lukija kirjoittaa. Kuva alla.

Kyllä jo riittäisi tuo lumentulo, alla olevan kuvan ottanut liperiläinen Esko Pajarinen kirjoittaa.

Tältä maailma näytti Lehmossa lumitöitä tehneen Liisa Jääskeläisen näkövinkkelistä:

Everyday #mobilities in Joensuu. Surely only in #Finland. And how did you get to work today? #onlyinfinland #mobility #skiing #Joensuu @UniEastFinland pic.twitter.com/XlYLHHTR9f