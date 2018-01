Joensuussa on useita sisällissodan muistomerkkejä - tutustu niihin interaktiivisella kartalla

Karjalaisen lauantaimatinea käsittelee laajasti 100 vuoden takaisia Suomen sisällissodan tapahtumia. Joensuussa on useita muistomerkkejä, joilla kunnioitetaan sodan uhreja.

Sisällissodan muistomerkkeihin Joensuussa voi tutustua alla olevan kartan avulla. Tietoa muistomerkistä saa viemällä painamalla kartasta punaista tai valkoista täplää.

Kartalla olevasta nuolesta pääsee katsomaan videon, jossa Itä-Suomen yliopiston tutkijat Ismo Björn ja Jani Karhu kertovat sisällissodan tapahtumista Pohjois-Karjalassa.

Jos oheinen kartta ei näy laitteellasi, klikkaa tästä.

Karjalainen on kiinnostunut julkaisemaan sisällissotavuoden tapahtumiin liittyviä maakunnallisia kuvia verkossa ja mahdollisesti myös sanomalehdessä. Jos sinulla on kuvia sisällisotavuodelta, niin lähetä meille oheisella lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Laita kuvien yhteyteen mahdollisia tietoja niin paljon kuin on saatavilla. Laita mukaan myös omat yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä.