Lehti: Lieksasta löytyi lisää harvinaisia meteoriitteja - "Kappaleiden rakenne on outo"

Lieksasta on löytynyt lisää meteoriitteja, kertoo Tähdet ja avaruus -lehti.

Karjalainen uutisoi toukokuussa, että Lieksan Löpövaarasta löytyi meteoriitti. Syyskuussa tutkijat löysivät kaksi meteoriittia lisää. Lehden mukaan kyseessä on luultavasti ensimmäinen Suomesta tunnistettu rautameteoriittien sade.

Löytöjen merkittävyyttä lisää Jarmo Moilasen mukaan se, että meteoriittien eri palasten rakenne on vaihteleva.

- Kappaleiden rakenne on outo. Hyvin tunnetuista meteoriiteista vain Australian Mundrabillan rakenne on samankaltainen, mutta joitakin erojakin siihen on, Moilanen kertoo Tähdet ja avaruus -lehdessä.

Löydöt ovat harvinaisia sulfidirautameteoriitteja.

Meteoriitit on ajoitettu vähintään satojen mutta luultavammin tuhansien vuosien päähän. Löydön harvinaisuudesta kertoo sekin, että koko Euroopasta on tähän asti tunnistettu vain viisi rautasadealuetta, jollaiseksi nyt Lieksakin katsotaan.