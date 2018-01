Video: Hiihdon suosio kasvaa kohisten - "Jäin koukkuun"

Kontiolahtelainen opettaja Pekka Kärki luistelee Pärnävaaran mäkeä uusilla suksillaan. Perjantaiaamuna ladulla on muutamia kymmeniä hiihtäjiä, mutta lauantaina tilanne on toinen.

Jono on pidempi kuin Prisman kassalla ja tuttuja on enemmän kuin paikallisessa yökerhossa. Ajatelma pätee lauantaiaamuun Lykynlammen ja Pärnävaaran välillä olevan ladun varrella.

Joensuun kaupungin Lykynlammelle asettaman laskurin mukaan hiihtomajalla käy viikonloppuna yli tuhat hiihtäjää.

Hiihdon suosion kasvua selittää suksikauppiaiden mukaan suurelta osin markkinoille tulleet helppohoitoiset sukset. Monilla on uudet sukset ja lähes kaikilla perinteisen hiihtäjillä niin sanotut vaivattomat sukset, joita ei tarvitse voidella.

– Ihan selvästi on hiihtäjien määrä lisääntynyt tänä talvena. Laduilla on enemmän väkeä kuin viime vuonna, toteaa joensuulainen Ilkka Nissinen, jolla on hiihtokokemusta tältä talvelta 1 500 kilometriä ja yhteensä noin pari vuosikymmentä.

Kunnasniemellä asuva Pekka Kärki turvautui hiihtoon noin vuosi sitten parannellessaan jääkiekossa murtunutta säärtään.

– Siitä se lähti, ja jäin koukkuun. Tänä talvena on tarkoitus hiihtää sen verran, että jaksaa maaliskuussa Kolilla jommankumman laturetken hiihtää, tuumii Kärki.

Miehellä on uudet sukset, tai no käytetyt, mutta hänelle uudet.

– Torista ostin nämä. Ovat entiset kilpasukset ja todella hyvät. Sain testata sukset ennen kauppoja. Mielestäni testaamatta ei kannata ostaa suksia. Edelliset sukseni olivat 20 vuotta vanhat, joten jo oli aikakin uusia.

