Lieksasta Pohjois-Karjalan Vuoden 2017 Liikunta- ja urheilukunta

Pohjois-Karjalan liikunta ry:n ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Urheilugaalassa palkittiin perjantai-iltana vuoden 2017 liikunnan ja urheilun vaikuttajia.

Lieksan kaupunki valittiin Pohjois-Karjan vuoden 2017 liikunta- ja urheilukunnaksi. Palkinnon vastaanottivat kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Niko Keronen, hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen ja liikuntasihteeri Jarmo Honkanen.

Yleisinä kriteereinä liikunta- ja urheilukunnan valinnalle ovat kunnan taloudellinen panostus liikuntaan ja urheiluun, kunnan liikuntaolosuhteiden tilanne ja niiden kehittäminen, kunnan suhtautuminen liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaan ja sen tukemiseen, sekä kunnan liikunnallinen ja urheilullinen imago maakunnallisesti ja/tai valtakunnallisesti.

Perusteluissa vuoden 2017 liikunta- ja urheilukunnan valinnalle Pohjois-Karjalan liikunta ry mainitsee muun muassa perusliikuntapaikkojen harjoitusvuorojen tarjoamisen ilmaiseksi alle 18-vuotiaille, liikuntahallin, senioripuiston sekä nuorille tarkoitetun ulkokuntoilualueen rakentamisen, retkiluisteluradan rakentaminen Vuonislahti-Koli –välille, Urheilupuiston ensilumenladun sekä Timitran 18-väyläisen frisbeegolf-radan.

-Olemme Lieksassa erittäin otettuja siitä, että saimme vuoden liikunta- ja urheilukuntapalkinnon ensimmäistä kertaa, kiittää valinnasta Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

- Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen on Lieksassa otettu yhdeksi strategiseksi kärjeksi, ja on hienoa nähdä, että tekemämme työ saa myös maakunnallisesti tunnustusta. Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen monipuolisuudella on vaikutusta sekä asukkaiden että yritysten paikkakunnalle sijoittumiseen, ja uskon, että Lieksan valintaan vuoden 2017 yrittäjyyskunnaksikin oli vaikuttamassa myös aktiivinen toimintamme liikunnan saralla, Määttänen jatkaa.

Lieksan vuoden liikuttajana 2017 palkittiin Pielisen Ampujat ry ja Pohjois-Karjalan vuoden valmentajana palkittiin Lieksassa asuva Jarmo Heikkinen. Hän valmentaa Suomen parhaita seitsenottelijoita Jutta ja Hertta Heikkistä.