Mustalista: Valelaukauksia

Jyrääjillä ei tässä yhteydessä tarkoiteta USA:n vakaan neron twiittejä eikä rehtejä ja rehellisiä norjalaisia hiihtäjiä, vaan hyvän ystävämme ja rakkaan itänaapurimme trolliarmeijaa, joka huippuluokan digitaalisilla aseilla yrittää hämmentää suomalaisten keskenään käymää sisäsiistiä ja toisten mielipiteitä viimeiseen asti kunnioittavaa verkkokeskustelua.

Ylen tutkivien journalistien mukaan trollitehtaan osoite on Savuskininkatu 55, Pietari. Sieltä noin 300 valpasta alan ammattilaista osallistuu länsinaapuriensa somekeskusteluihin.

Trollaus tapahtuu näin: Kotimaisessa nettikeskustelussa nimimerkki ”Tätä ennen miljoona kolaritonta kilometriä” kertoo suistuneensa liukkaalla ja uraisella tiellä ojaan. Nimimerkki toivottaa hidasta ja kuoppaista matkaa kuumimpaan helvettiin ely-keskuksen johdolle ja Destian koko henkilökunnalle. Hän saa heti kommentin nimimerkiltä ”Yli kaksi miljoonaa kolaritonta kilometriä”, joka haukkuu edellisen nimimerkin puolisokeaksi, kädettömäksi ja luultavasti piispaakin pahemmin viinaan meneväksi laitapuolen kulkijaksi, jolle ainoa oikea liikenneväline on avustajan lykkäämä pyörätuoli.

Tähän väliin iskee Savuskininkatu 55:stä trolliarmeijan ansioitunut alikersantti Nikolai Kopeloi nimimerkillä ”Johtotähti”: – Panssarivaunu on maantien ässä, jos olet Krimille pyrkimässä.

Tästä provosoivasta kommentista molemmat tähän asti siististi ja sivistyneesti kirjoittaneet suomalaisnimimerkit pillastuvat täysin, bittiavaruus on täynnä solvauksia ja herjauksia. Nikolai myhäilee tyytyväisenä Pietarissa.

Mainilan laukaukset ovat trollien mielenkiinnon tuorein kohde.

Suomalaiselle historiankirjoitukselle on päivänselvää, kummalta puolen rajaa sodanjulistukseksi kelvanneet laukaukset tulivat.

Kun Venäjän ulkoministeri Mainilasta kysyttäessä takelteli sanoissaan eikä sanonut oikein juuta eikä jaata, niin nyt somekeskustelussa pääaiheena ovat Mainilan laukaukset, vaikka kalenterin mukaan kaikkien pitäisi keskustella pää märkänä vuoden 1918 tapahtumista ja pohdiskella vakavissaan, ketkä naapureista ansaitsivat tämän päivän oloissa kyydin vankileirille.

Mainila-trollaus tyrehtyi kuitenkin alkuunsa, kun krooninen presidenttiehdokas Paavo Väyrynen pääsi sanomaan kiistassa viimeisen sanan:

– Mainilan laukaukset ampui Sauli Niinistö. Minulla on hallussani kiistattomat todisteet. Koska media sorsii minua ja saan vain lyhyitä puheenvuoroja, jos niitäkään, niin en millään ennätä esittää todisteita näin lyhyessä ajassa. Mutta osta muki. Tässä on minun kuvanikin. Nyt huikea erikoistarjous, special price just for you – kaksi mukia kolmen hinnalla!