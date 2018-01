Jonottajia, hiljaisia hetkiä ja väärässä paikassa äänestäjiä - Vaalipäivän kulku vaalilautakunnan jäsenen silmin

Kun vaalihuoneistot avaavat ovensa sunnuntaiaamuna kello 9, seisoskelee Kanervalan päiväkodin oven edessä jo muutamia.

- Aina on niitä, jotka haluavat äänestää ensimmäisenä. Joissakin äänestyspaikoissa sama ihminen on aina se ensimmäinen äänestäjä, Kanervalan äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja Marja Simola kertoo.

Ensimmäisellä äänestäjällä on erittäin tärkeä luottamustehtävä: hän tarkistaa, että vaaliuurna on tyhjä ennen kuin sujauttaa oman, leiman saaneen äänestyslippunsa kapeasta aukosta sisään.

Äänestys alkaa ensimmäisen tunnin ajan melko vilkkaana, kunnes rauhoittuu.

- Keskellä päivää on aika hiljaista. Iltapäivällä on sitten sellaista aaltoilevaa, kunnes viimeiseksi tunniksi ruuhkautuu, Simola sanoo.

Sekin vähän vaikuttaa, mitä kiinnostavaa tulee milloinkin telkkarista.

Äänestysaika on siis tänäänkin kello 9-20.

Ensimmäisen kerran vaalihuoneiston ovi aukenee vaalipäivänä kuitenkin jo kello 8, jolloin vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja esimerkiksi Kanervalan tapauksessa kahdeksan muun jäsenen työpäivä alkaa.

- Koneet ja laitteet on tuotu aiemmin, ja nyt ne pannaan päälle. Ehdokaslistat ovat ehkä jo paikoillaan tai ne laitetaan itse. Vaalilautakunnan jäsenten nimet pitää olla näkyvissä.

Useimmiten vaalilautakunnan jäseniä on juuri tuo kymmenen, joista viisi on varajäseniä.

Heidän täytyy kuulua johonkin poliittiseen puolueeseen tai olla mukana jonkin puolueen mandaatilla.

Puolueet itse ehdottavat edustajansa, ja kaupunginhallitus päättää valinnoista.

Se, kuinka monta varsinaista jäsentä ja varajäsentä kukin puolue saa, riippuu puolueiden voimasuhteista kaupunginvaltuustossa.

Puheenjohtaja Marja Simolan puolue on vihreät.

Kanervalan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan tontti kuuluu kokoomukselle, jolla on myös yksi varajäsen.

SDP:llä on yksi varsinainen ja yksi varajäsen, samoin keskustalla.

Perussuomalaisilla on yksi varsinainen jäsen sekä vasemmistoliitolla ja kristillisdemokraateilla yksi varajäsen kummallakin.

Vihreä puheenjohtaja sopii vertauskuvallisesti hyvin Kanervalaan, sillä juuri tällä äänestysalueella vihreitä on perinteisesti äänestetty eniten.

Vaalilautakunnan jäsenet eivät ole äänestyspaikalla koko 11 tunnin ajan.

Kun aiemmin äänestettiin käytöstä sittemmin poistetulla Kanervalan koululla, kaksi jäsenistä oli sellaisia, jotka tarkistivat äänestämään tulleen henkilöllisyyden ja merkitsivät tämän tietokoneelle.

Kolmas lautakunnan jäsen antoi äänestyslipun, ja neljäs löi siihen kopissa käynnin jälkeen leiman.

Päiväkodissa äänestetään nyt ensimmäisen kerran, ja systeemi on varmastikin sama kuin koululla.

Postin tuoma äänestysilmoitus ei riitä henkilöllisyyden todistamiseksi.

Sen voi jättää kotiin, mutta ajokorttia tai muuta henkilöllisyystodistusta ei.

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee olla koko äänestysajan läsnä vaalihuoneistossa.

Kanervalassa jäsenet tekevät kahta vuoroa: ensimmäiset aloittavat heti aamuyhdeksältä, ja seuraavat iltapäivällä noin kahden aikoihin tai hieman sitä ennen.

Kaikkien on palattava äänestyspaikalle kello 19.30. Kun kello tulee 20, vaalihuoneiston ovi lukitaan.

Avataan uurna.

Siinä on kaksi erilaista lukkoa ja kaksi erilaista avainta, ja ne on jaettu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa siten, että kumpikaan ei voi avata uurnaa yksin.

Nyt he tekevät sen yhdessä.

Ensin lasketaan äänestyslippujen määrä, joka toki on tallentunut tietokoneelle.

- Niissä on joskus muutaman ero. Äänestäjä esimerkiksi on saattanut käydä kopissa, piirtänyt numeron, mutta sitten lähtenytkin lipun kanssa kotiinsa. Tai lippu on unohtunut koppiin.

Ainoastaan äänestäjä itse saa sujauttaa leimatun lipun uurnaan, kukaan muu ei saa tehdä sitä. Jotkut haluavat piirtää numeron omalla kuulakärkikynällä, ja tämä onkin ainoita äänestyspaikalla sallittuja poikkeuksia normeista.

- Jos on ruuhkaa, joku saattaa kysyä, voiko laittaa numeron tässä heti, mutta se on tehtävä äänestyskopissa, Simola kertoo.

Jos joku huomaa laittaneensa lippuunsa väärän numeron matkalla kohti uurnaa, koppiin voi mennä uudestaan, mutta lippu on revittävä sitä ennen vaalilautakunnan jäsenten nähden.

Kun äänien kokonaismäärä on selvillä, liput laitetaan pinkkoihin ehdokkaiden numeroiden mukaan.

- Tämä sujuu presidentinvaaleissa melko nopeasti, kun pinoja tulee vain kahdeksan. Kunnallisvaaleissa menee pitempään, mutta kyllä Kanervalassa yleensä kaikki on ollut valmista iltakymmeneen mennessä.

Kun äänet on laskettu, soitetaan keskusvaalilautakunnalle ja tulokset kerrotaan.

Ne menevät perille myös erikseen kirjoitetulla lomakkeella samalla, kun paketoitu ja sinetöity materiaali kuljetetaan fyysisesti keskusvaalilautakuntaan.

- Sitten pääsemme kotiin.

Kanervalassa äänestämässä käy nykyisin tuhatkunta ihmistä.

- Sitä on jännitetty, meneekö tuhat rikki vai ei. Aikaisemmin vaalipäivinä kävi äänestämässä sellaiset 1 200 ihmistä, mutta määrä on pudonnut ennakkoäänestyksen suosion kasvettua.

Käyvätkö äänestäjät pilailemassa vaaleissa?

- Kanervalassa hyvin vähän, ehkä kaksi tai kolme tuhannesta äänestyslipusta on hylättävä. Useimmiten silloinkin lippu on tyhjä. Jos siihen on laitettu ehdokkaan numero ja nimi tai pelkästä numerosta ei saa selvää, asiat menevät keskusvaalilautakunnan ratkaistavaksi, Marja Simola kertoo.

Numero on kirjoitettava äänestyslipun rinkulan sisälle, ei esimerkiksi viereiselle sivulle.

Se ei haittaa, jos numero piirtyy rinkulaviivan yli.

Ainakin Kanervalassa vaalit ovat sujuneet rauhallisissa ja myönteisissä merkeissä, rähisijöitä ei ole ollut.

- Vaalipäivä on hyvin hauska päivä.

Vaalilautakunnan jäsenistä kolme on Simolan mukaan ollut mukana kuvioissa jo pitempään, hän itsekin oli puheenjohtajana jo edellisissä presidentinvaaleissa.

Muut ovat vaihtuneet tiheämmin.

Viime keväänä kävi niin, että yksi jäsenistä joutui jäämään pois sairastuttuaan jo ennen vaalipäivää.

Hän ehti pyytää itselleen sijaisen, mutta tämä ei käy, koska jäsenen pitää olla kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymä.

Ihmiset osaavat vaalipäivän asiat keskimäärin hyvin, mutteivät aina.

- Aika paljon tullaan äänestämään väärään paikkaan. On lähdetty päiväkävelylle ja huomataan vaalihuoneisto, joka onkin väärä. Kerran tuli äänestäjä Kanervalaan varttia vaille kahdeksan, mutta sitten hän joutui kiiruhtamaan kaupungintalolle, kun äänestyspaikka olikin siellä.

Simola kertoo myös miehestä ja naisesta, joista miehellä oli henkilöllisyystodistus mukana, mutta naisella ei.

Mies kertoi naisen tiedot ja ne tarkistettiin.

Ilmeni, että oikea äänestyspaikka olisikin ollut ihan toisessa kaupungissa.

Entä yritetäänkö joskus äänestää toistamiseen, vaikka ennakkoäänestyksen päälle?

- Ei. Sellaista ei ole sattunut.