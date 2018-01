Jaamankankaan vedenottamon vedessä havaittu erikoista hajua – syytä selvitetään

Kontiolahden Jaamankankaan vedenottamon vedessä on havaittu poikkeavaa hajua, jonka syytä selvitetään.



Vedenottamon vedestä otetuissa rutiininäytteissä todettiin poikkeavaa hajua marraskuun lopussa sekä joulu- ja tammikuun aikana. Vedenottamo on Kontiolahden kunnan ja Joensuun Veden yhteinen. Hajua on todettu yksittäisissä laboratorionäytteissä Lehmon ja Jaamankankaan alueella, mutta vettä käytettäessä hajua ei ole ollut havaittavissa. Vedenkäyttäjiltä ei ole tullut yhteydenottoja poikkeavan vedenlaadun vuoksi.



Vedenlaatua on selvitetty vesihuoltolaitosten ja viranomaisten yhteistyönä. Viime viikolla vedenottamolla otetuista vesinäytteistä on yhdestä kaivosta löytynyt merkkejä öljy-yhdisteistä. Pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei niistä ole terveyshaittaa. Laajoissa tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään muuta poikkeavaa. Vettä voi käyttää normaalisti. Kyseinen kaivo on lisätutkimusten ajaksi poistettu käytöstä, eikä sen vettä mene vesijohtoverkostoon.



Tutkimuksia jatketaan, ja tulokset valmistuvat tällä viikolla. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.



Talousveden ja käytettävän raakaveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.

Asiasta tiedotti Siun sote.