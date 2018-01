Sivistysjohtaja: Ei muutoksia Varparannan koulukyyteihin

Varparannan koulun vanhempainyhdistys on esittänyt, että Varparannan koulun oppilaiden koulukyytioikeutta tarkasteltaisiin uudelleen, koska Varparannantie on pimeä ja huonokuntoinen etenkin talvella. Vanhempainyhdistys on esittänyt Varparannantien määrittelemistä vaaralliseksi koulutieksi, jotta kaikille tien varren oppilaille myönnettäisiin maksuton koulukyyti loka-huhtikuulle.

Sivistyslautakunnan arvion mukaan koulukyytiperusteiden muuttaminen lisäisi kunnan kustannuksia 70 000-126 000 euroa vuodessa. Koska kunnan talousarvio vuodelle 2018 on 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, kunnalla ei katsota olevan mahdollisuuksia nostaa koulukuljetusten tasoa.