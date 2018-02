Kaupunki tarjoaa kesätöitä 250 nuorelle

Lisäksi kaupunki maksaa yritystukea yrityksille ja yhdistyksille 60 joensuulaisen nuoren palkkaamiseen.

Joensuun kaupungin kesätyöt on tarkoitettu 15-23-vuotiaille joensuulaisnuorille. Töitä on tarjolla pääasiassa puisto- ja puutarhapuolella, kiinteistöhuollossa, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Kesätöitä ei voi saada, jos on ollut kaupungilla kesätöissä vuosina 2016 ja 2017.

Kesätyöt kestävät kahdesta viikosta kuukauteen.

Joensuun kaupungin kesätöiden hakuaika alkaa tänään 1.2. ja päättyy 2.3. kello 15. Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa http://www.joensuu.fi/kesatyot.