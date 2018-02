Teollisuudelle entistä enemmän painoa Joensuun tieavustuksissa

Joensuun kaupunki on tarkentanut menettelytapoja, joiden mukaan kaupunki avustaa yksityistien kunnossapitoa, kun tien varrella on myös merkittävää teollisuutta. Teollisuus on ollut mukana avustusperusteissa pari vuotta, mutta nyt asiaa tarkennettiin.

Kaupungin avustusta yksityistien kunnossapitoon voi saada tielle, jonka varrella olevalla yritystoiminnalla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja toiminnasta syntyy runsaasti raskasta liikennettä. Teollisuusperusteella avustusta voi saada myös lyhyelle tienpätkälle, kun avustettavan tieosuuden pitää muuten olla yli puoli kilometriä. Jos tien varrella on merkittävän teollisuuden lisäksi vakituista asutusta, tietä avustetaan myös vakituisen asumisen perusteella. Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten avustusperusteista päätti kaupunkirakennelautakunta. Teollisuutta koskevia tarkennuksia lukuun ottamatta ehdot ovat ennallaan. Rahaa tieavustuksiin on varattu saman verran kuin viime vuonna, 288 000 euroa. Avustushakemukset pitää jättää maaliskuun loppuun mennessä. Joensuun kaupunki avusti viime vuonna lähes 390 tietä, joiden yhteispituus on 960 kilometriä.