Vauvakino-esitykset palaavat Tapioon

Vauvakino-esitykset alkavat jälleen elokuvateatterikeskus Tapiossa. Ensimmäinen Vauvakino järjestetään ystävänpäivänä 14. helmikuuta kello 9.30. Elokuvana nähdään Anna-Leena Härkösen romaaniin perustuva komediallinen draama Kaikki oikein.

Vauvakino on tarkoitettu pienten vauvojen perheille, joiden normaalisti lastenhoidollisista syistä saattaa olla vaikea päästä elokuviin. Vauvakinonäytökseen voi tulla päiväsaikaan vauvan kanssa ja silti nauttia elokuvaesityksestä.

Maksullinen Vauvakino-esitys järjestetään kokonaan pienten lasten ehdoilla. Näytöksessä voi vapaasti leikkiä lapsen kanssa, hyssytellä, syöttää ja muutenkin hoitaa lasta kenenkään siitä häiriintymättä. Teatterisalissa on elokuvan aikana himmennetyt valot ja normaalia matalampi äänenvoimakkuus. Aulatiloista löytyy hoitopöytä vaipan vaihtoa ja mikroaaltouuni ruoan lämmitystä varten. Esityksessä on väliaika, jonka aikana on kahvitarjoilu. Elokuvateatteriin pääsee vaunujen kanssa, ja vauvan kantokopan tai turvaistuimen voi ottaa mukaan saliin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton työntekijät järjestävät esityksen aikana isommille lapsille toimintaa elokuvateatterin toisessa salissa.

Vauvakinon järjestävät yhteistyössä Savon Kinot ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun paikallisyhdistys.

Jatkossa Vauvakinoja järjestetään siihen sopivien elokuvien löytyessä. Vauvakinoja voi järjestää ainoastaan elokuvista, jotka ovat kaikenikäisille sallittuja.