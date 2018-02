Jaamankankaan vedenottamon vedestä ei löytynyt epäpuhtauksia

Kontiolahden Jaamankankaan vedenottamon vedestä ei ole löytynyt epäpuhtauksia, tiedottavat Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Kontiolahden vesihuoltolaitos ja Joensuun Vesi -liikelaitos.



Jaamankankaan vedenottamon vedessä havaittiin lievää poikkeavaa hajua, jonka syytä selvitettiin vesihuoltolaitosten ja viranomaisten yhteistyönä. Tutkimustulokset ovat valmistuneet, eikä niissä ole merkkejä epäpuhtauksista.

Vedenottamon vettä voi käyttää normaalisti.



Jaamankankaan vedenottamo on Kontiolahden kunnan ja Joensuun Veden yhteinen. Vedenottamon vedestä otetuissa rutiininäytteissä todettiin poikkeavaa hajua marraskuun lopussa sekä joulu- ja tammikuun aikana. Vedenkäyttäjiltä ei ole tullut yhteydenottoja poikkeavan vedenlaadun vuoksi.



Alueella on useita kaivoja, joista pohjavettä otetaan. Näytteitä on otettu kaikista kaivoista sekä verkostosta Lehmon ja Jaamankankaan alueelta.

Laboratorio-olosuhteissa öljymäistä hajua havaittiin yksittäisissä näytteissä. Tutkimuksissa vain yhdestä kaivosta löydettiin merkkejä öljy-yhdisteistä viikolla 4 otetuissa näytteissä. Pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Uusintatutkimuksissa pitoisuuksia ei enää havaittu. Kyseinen kaivo on jo aiemmin poistettu käytöstä, eikä sen vettä mene vesijohtoverkostoon.



Tutkimuksia jatketaan edelleen hajun lähteen selvittämiseksi. Asiasta tiedotetaan lisää selvityksen edetessä.