Rääkkylän kunnanjohtaja selittää ikäihmisten perhekodin loppumista - "Perhehoitajuus ei ole bisnestä"

Rääkkylän kunnanjohtaja Tuula Luukkonen on nyt päättänyt avautua paljon julkisuutta saaneen perhekodin toiminnan loppumisesta. Hän on laittanut tiedotteensa sekä toimituksiin että kunnan kotisivuille.

Perhehoitajat kertoivat lähtönsä syyksi sen, että kunnan perimä vuokra nousi niin korkeaksi, ettei toiminta enää kannattanut. Erimielisyys koski 400 euroa kuukaudessa.

Tämän vuoden alussa 280 neliömetrin tiloista vuokra olisi ollut 2000 euroa, 7,14 neliömetriltä. ”Ei Rääkkylässäkään ilmaiseksi voi asua. Jokaisen on maksettava omasta asumisestaan ja jokaisen on maksettava omat henkilökohtaiset menonsa”, Luukkonen kirjoittaa.

”Kun ja jos perhehoitajaksi ryhtyy rahan vuoksi, pettyy varmasti, kuten tässäkin tapauksessa kävi.” kunnanjohtaja julkisesti arvostelee perhehoitajia.

”Perhehoitajuus ei ole bisnestä, eikä tuntipalkkaa kannata laskea. Perhehoitajuus on ennen kaikkea, kuten Siun sotessakin nähdään, elämäntapa, eikä työlle kannata laskea hintaa.”

Perhehoitajat olivat laskeneet, että kulujen jälkeen heille jäi valveillaoloajan tuntipalkaksi 1,08 euroa.

Tiedotteessaan Luukkonen avaa seikkaperäisesti Siun soten maksamat kulukorvaukset ja toteaa, että Etelä-Savossa, jonne perhehoitajat muuttivat, käytössä on suuremmat kulukorvaukset kuin Siun Sotessa. Hän arvelee, että vuokran suuruus on vain osa syy perhehoitajien lähtöön. ”Suurempi syy lienee kuitenkin se, että he lähtevät Etelä-Savoon suurempien korvausten alueelle.”

Perhehoitajat itse ovat kertoneet, että he ovat hyvissä ajoin ilmoittaneet sen vuokran, jonka he enimmillään pystyvät maksamaan. He eivät aloita itsenäisinä perhehoitajina, vaan ammatillisen perhekodin palkkaamina työntekijöinä.

Kunnan ja perhehoitajien välisen vuokrasopimuksen viivästymisestä kunnanjohtaja syyttää perhehoitajia ja lakimiestä, sillä erilaisten vaatimusten vuoksi jouduttiin neuvottelemaan useita kertoja. ”Kaikille pitäisi kuitenkin olla selvää, että vuokranantaja on kuitenkin se, joka määrittää vuokrasopimuksen sisällön, ei vuokralainen”, Luukkonen valaisee kunnan toiminnan periaatteita.

Perhehoitajien uravalintaa Luukkonen kommentoi, että he itse halusivat tulla nimenomaan Rääkkylään pitämään ikäihmiset perhekotia. ”Se oli heidän oma valinta”.

Luukkosen mukaan perhehoidolle toivotaan jatkoa, mutta myös muuta käyttöä huoneistolle mietitään. Hän toteaa, että hyvään ja kehittävään yhteistyöhön vaaditaan kaksi osapuolta ja että parannettavaa on kaikilla osapuolilla.

”Toivotetaan perhehoitajille onnea tulevaan!” Luukkonen kirjoittaa passiivimuodossa tiedotteensa päätteeksi.

Tuula Luukkosen kirjoitus on luettavissa kokonaan täällä.

