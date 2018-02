Tietokirjailija Harri Ahonen luennoi tiistaina 6. päivänä helmikuuta kello 18 Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä Nurmes-talon Hannikaisen salissa.

Ahonen on julkaissut kolme kirjaa pohjoisen Skandinavian vaellusmaisemista. Hän on tamperelainen röntgenhoitaja ja Skandinavian historian ja aatehistorian opiskelija, joka on vaeltanut paljon Pohjois-Skandinavian reiteillä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja sen järjestää Nurmeksen kulttuuripalvelut.