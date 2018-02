Rääkkylän alakoululla ongelmia ilmanlaadussa - luokissa on jo ilmanpuhdistimia

Koulujen sisäilmaongelmilta ei ole vältytty myöskään Rääkkylässä. Sivistystoimenjohtajan Rauni Ronkaisen mukaan ensimmäisen luokan oppilaat on siirretty väistötiloihin yläkoulun puolelle ja tarvittaessa sinne voidaan siirtää lisääkin oppilaita.

- Marraskuussa oli alakoulun puolella pistemäinen putkivuoto, jonka seurauksia on kuivattu ja korjattu. Tällä viikolla on otettu maljakokeita, että saataisiin lisäselvyyttä ilmanlaadusta.

Ronkaisen mukaan luokissa on jo ilmanpuhdistimia ja lisäksi tarkoitus on asentaa lisälaite ilmastointijärjestelmään. Nämä toimenpiteet on tehty sen vuoksi, että huoltajilta on tullut ilmoituksia lasten oireiluista.

Alakoulun rakenteita on tutkittu viimeksi 2000-luvun alkupuolella eli liki parikymmentä vuotta sitten, eikä silloin löytynyt mitään ”radikaalia”.

- Tarkoitus on käsitellä uutta tilannetta hyvinvointilautakunnassa. On ollut puhetta siitä, että selvitettäisiin taas perusteellisemmin, mistä oireilut johtuvat, Ronkainen kertoo.