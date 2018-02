Yksi paritusjuttu teki Pohjois-Karjalan rikostilastoihin piikin - yhdessä ilmoituksessa yli 70 tapausta

Eniten edellisvuosista kasvoivat ”muut seksuaalirikokset”.

- Huima nousu johtuu siitä, että viime vuonna tutkittiin parituksia ja parituksen yrityksiä 74 kappaletta. Paritusrikoksista on tehty kolme rikosilmoitusta. Yhdessä rikosilmoituksessa on 65 parituksen yritystä ja seitsemän paritusta, sanoo rikoskomisario Kimmo Wetterstrand.

Parituksen yritys -jutussa epäilty on suomalainen mies ja uhrina on yksi suomalainen nainen. Seksuaalirikosten määrä on kasvanut myös valtakunnallisesti. Muutoksen hyvänä puolena viranomaiset pitävät sitä, että rikokset tulevat heidän tietoonsa aiempaa paremmin.

