Kotipihalla viihtyvien lintujen seuraaminen tuo hyvän mielen - Elvi Heiskanen näkee linnut parin metrin päästä

Ruokintapaikka Enon Novikassa on viehättävä ja monipuolinen. Keltasirkkuja parveilee ympäriinsä toistasataa yksilöä koko ajan tirskutellen. Talitiaisia on varmaan kymmeniä, sinitiaisia yhden koivun latvassa yhtä aikaa tasan kymmenen. On niitä muuallakin pihapiirissä.