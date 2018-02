Lakkovahdit suluttivat tehtaan portit Joensuussa

Metallin lakkovahdit suluttivat Joensuun Kuhasalossa sijaitsevan tehtaan molemmat portit varhain perjantaina. He osallistuivat aktiivimallia vastustavaan SAK:n mielenilmaukseen, joka keskeytti Suomen Levyprofiili Oy:n tuotantotyön päiväksi.

Simo Niukkanen kertoi, että töihin oli mennyt toimihenkilöitä ja joitakin virolaisia työmiehiä. Kun tehtaan toimitusjohtaja Aku Lampola seurueineen oli ajamassa tehdasalueelta ulos, lakkovahdit siirsivät tukkeena olleet autonsa tieltä.

- Tämä on poliittinen lakko ja Suomi on vapaa maa, jossa jokaisella on oikeus mielenilmaukseen, Lampola kommentoi auton ikkunasta lyhyesti ajatuksiaan lakkoilusta.

Katseita hän vaihtoi ainakin Jarno Härkösen kanssa, joka oli seissyt portilla lähtien aamuyöstä kello 5.20.

- Ei tämä ole suunnattu työnantajaa vastaan, Härkönen totesi saman minkä Lampola hetkeä aiemmin.