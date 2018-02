Video: Näin syntyy lumi Kontiolahden ampumahiihtostadionilla - tykkilumi on luonnonlumea kestävämpää

Kontiolahti Biathlon julkaisi perjantaina Facebook-sivullaan videon lumenteosta.

Pakkasten aikaan luymitykit ovat taas laulaneet Kontiolahden ampumahiihtostadionilla, kun sääolosuhteet ovat olleet hyvät lumentekoon. Tällä hetkellä lunta tehdään ja säilötään jo ensi syksyä varten. Kesän ajan lumi säilötään Höytiäisen rannassa sahanpurukerrosten alla.

Videolla lumentekijä Ari Jumppanen kertoo, että yksi tykki voi tehdä lunta jopa 60 kuutiota tunnissa.

Tykistä tuleva lumi eroaa luonnonlumesta myös muodoltaan.

- Taivaalta satava lumi on sellainen hiutale, siinä on monta sakaraa, mutta lumitykin tekemä lumi on kuin riisinjyvä, hän kuvailee.

Syynä on, että lumen tekoon otetaan vesi järvestä, jossa on humusta seassa. Lumi kiteytyy sen vuoksi niin kuin riisinjyväksi. Se taas aiheuttaa sen, että tykkilumpi säilyy paljon paremmin kuin luonnonlumi, koska se on tiukempaa ja kovempaa.

Katso koko video alta.