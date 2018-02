Kotipihan linnut tuovat hyvän mielen 81-vuotiaalle Elville - "Voi että ne ovat ihania"

Ruokintapaikka Enon Novikassa on viehättävä ja monipuolinen. Keltasirkkuja parveilee ympäriinsä toistasataa yksilöä koko ajan tirskutellen. Talitiaisia on varmaan kymmeniä, sinitiaisia yhden koivun latvassa yhtä aikaa tasan kymmenen. On niitä muuallakin pihapiirissä.

Yksinäinen hömötiainen ääntelee, punatulkkuja on niitäkin kymmenkunta, punaisia koiraita ja harmaita naaraita.

– Punatulkkuja on nyt ollut aika vähän, Elvi Heiskanen, 81, sanoo. Hän käy aamupäivällä viemässä linnuille lisää siemeniä.

Pyrstötiaisten äänet lähestyvät, ja kohta kuin kaksi pitkähäntäistä pingispalloa kieppuu talipötköllä. Närhikin saapuu. Urpiaisia tulee lintulaudalle muutamia kerrallaan.

– Niitä on nyt ollut tänä talvena. Ja harmaapäätikkoja on kolme eri lintua. Yksi on emäntä, jolla ei ole punaista päässä. Sitten on isokokoinen koiras ja toinen vähän pienempi, Viime talvena oli valkoselkätikka, Elvi kertoo.

– Mielenkiintoista näitä on seurata.

Pyrstötiaisia saattaa lehahtaa yhtä aikaa talipötköön kiinni useitakin yksilöitä. Elvi Heiskasen luona käydessä niitä tupsahti syönnille kaksi.

– Alkutalvesta niitä ei näkynyt, mutta nyt on ollut muutamia. Voi että ne ovat ihania, Elvi iloitsee.

Lisää tilaajille:

Kotipihalla viihtyvien lintujen seuraaminen tuo hyvän mielen - Elvi Heiskanen näkee linnut parin metrin päästä

Havupuut ja pensaat antavat linnuille suojaa talviruokinnassa

Linnuille tarkoitetuissa ruuissa huomattavia laatueroja - katso ohjeet talviruokintaan