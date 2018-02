PKO jakaa kuukaudessa ruoka-apua 5 500 pohjoiskarjalaiselle - "Tarve selvästi lisääntynyt"

PKO aloitti ruoka-aputoiminnan vuonna 2013, kun muuttuneet viranomaismääräykset mahdollistivat sen. Nykyisin ruoka-apu tavoittaa PKO:n mukaan kuukaudessa noin 5 500 pohjoiskarjalaista.

Ruoka-apu toteutetaan yhteistyössä hyväntekeväisyystoimijoiden kanssa.

- Ruoka-avun tarve selvästi on lisääntynyt. Joulun aikaan jaettava ruoka vielä riitti, mutta viime aikoina se on loppunut kesken, kertoo ruoka-aputoiminnan järejstelyistä Joensuun helluntaiseurakunnassa vastaava vapaaehtoinen avustustyöntekijä Aila Tiilikka tiedotteessa.

Tillikan mukaan hakijoissa on yhä enemmän opiskelijoita, jotka tulevat hakemaan ruokaa yleensä viimeisinä.

- Säälittää, kun niille ei ole muuta annettavaa kuin leipää, Tiilikka jatkaa.

PKO lahjoittaa ruoka-apuun pääosin tuotteita, joiden parasta ennen -päivä on umpeutunut. Nykyisin tuotteita on mahdollista lahjoittaa myös, kun niiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut, jos tuotteet on pakastettu ennen viimeistä käyttöpäivää.

Yhteistyökumppanit noutavat tuotteet PKO:n myymälöistä ja lahjoittavat elintarvikkeet vähävaraisille ruoka-apua tarvitseville pohjoiskarjalaisille henkilöille.

PKO:n video ruoka-avusta alla: