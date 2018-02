Pohjois-Karjalassa kerätään vapaaehtoisvoimin villasukkia saattohoitopotilaille - "Tärkeintä, että lämmittävät jalkoja"

Pohjois-Karjalassa on alettu kerätä saattohoitopotilaille villasukkia ja tossuja vapaaehtoisten voimin.

Viikko sitten Facebookiin perustettuun Pohjois-Karjalan Käsityökeräys -ryhmään on liittynyt jo lähes 150 ihmistä, ja hyväntekeväisyystempauksella on nyt myös omat sivut Facebookissa.

Keräys lähti liikkeelle joensuulaisen Pauliina Ahosen auttamishalusta. Hän kertoo huomanneensa hyväntekeväisyyspersoona Brother Christmasin ja radiokanava Suomipopin tempaukseen, jossa kerätään villasukkia saattohoitopotilaille.

- Huomasin, että keräykseen oli jo lähdössä niin paljon sukkia, etten osallistunutkaan siihen. Kotiäidillä ei ole varaakaan lähettää postissa monia sukkia, käsitöiden tekemistä harrastava Ahonen kertoo.

Ajatus jäi kuitenkin vaivaamaan Ahosta, ja hän jutteli ideastaan ystävälleen Anni Westmanille. Yhdessä he viikko sitten laittoivat keräystempauksen käyntiin.

- Tämä oli henkilökohtaisesti minulle sellainen aihe, että halusin ehdottomasti tehdä tällä tavalla hyvää, Ahonen sanoo.

Auttaa voi joko tekemällä itse villasukkia, ostamalla niitä tai lahjoittamalla tarvikkeita sukkiin. Sekä valmiita tuotteita että tarvikkeita otetaan vastaan tällä hetkellä Joensuun Prisman infopisteellä, K-market Ylämyllyssä, K-market Kontiolahdella, Liperin Tokmannilla, Outokummun Tokmannilla, Pyhäselän kirjastossa Hammaslahdessa, Kiihtelysvaaran kirjastossa, Rantakylän kirjastossa ja Joensuun Cumuluksessa.

Lisäksi maaliskuun ajan tuotteita ja tarvikkeita voi viedä Joensuun pääkirjaston Vipunen-lukusaliin arkisin kello 11-20.

Ensimmäiseksi sukkia lähtee Siilaisen palliatiivisen- ja saattohoidon yksikköön, lisäksi ainakin Kontiolahdelle ja Liperiin.

- Materiaalitoiveena on villa tai villasekoite, koska ne ovat lämpimimpiä. Tärkeintä on, että sukat lämmittävät jalkoja. Suuri osa niiden saajista on vuodepotilaita, Ahonen ohjeistaa.