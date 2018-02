Lehmon Ruottisenahonkadulle on tulossa uudet, väliaikaiset päiväkotitilat. Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että entisen S-marketin rakennukseen tulisi 12-paikkainen alle 3-vuotiaiden ryhmä ja 15-20-paikkainen yli 3-vuotiaiden ryhmä. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä voitaisiin järjestää myös perhepäivähoidon varahoitoa. Ryhmät toimisivat viereisen vuoropäiväkoti Aurinkokellon alaisuudessa.

Yksityinen kiinteistönomistaja on valmis muuttamaan tilat varhaiskasvatuksen käyttöön sopiviksi.

Uudelle päiväkodille on tarvetta, sillä Lehmon alueen perhepäivähoitajia on siirtynyt vuoden sisällä eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Käytössä on yli 20 perhepäivähoitopaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Päivähoitopaikkaa jonottaa 40 lasta, joista 22 lapselle on järjestettävä hoitopaikka jo helmi-maaliskuun aikana.