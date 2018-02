Tohmajärven kunnanhallituksella oli suuri kiinteistöilta - kirjasto- ja koulupäätökset siirtyivät seuraavaan kokoukseen

Tohmajärven kunnanhallituksen esityslistalle oli kasaantunut suuri määrä kiinteistöasioita. Ennakkoon tärkeimmältä vaikuttanut kirjasto- ja kouluhankkeen rahoittajasta ja rahoitusmallista päättäminen siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Kunnan omistamissa kiinteistöyhtiöissä on noin 230 vuokra-asuntoa.

Tähän saakka niiden kanssa on sujunut hyvin, eikä kunnan kukkarolla ole tarvinnut käydä. On kuitenkin nähty tarpeelliseksi suunnitella tulevia vuosia ja jopa vuosikymmeniä, sillä asunnot ja asukkaat vanhenevat.

Kunnanjohtaja Olli Riikonen arvioi, että seuraavan viiden vuoden aikana pitäisi vuokra-asuntoja kunnostaa keskimäärin 10 000 eurolla.

Toimitilojen vuokria kunta tarkistaa maaliskuun alussa. Kunnalla on yhteensä 52 toimitiloja koskevaa vuokrasopimusta. Vuokralaisia on 46, ja niistä 27 on yrityksiä, 13 yhdistyksiä ja kuusi muita.

Vuokrasopimukset ovat sisällöltään hyvin erilaisia. Tavoite on, että uudet vuokrat vastaavat entistä paremmin kiinteistön käyttökuluja ja poistoja.

Kuntaan on jätetty aloite kevytväylän rakentamiseksi Tohmajärven ja Kiteen väliselle tielle. Tien todetaan olevan kapea ja huonossa kunnossa, ja kevytväylän rakentaminen tai ainakin tien leventäminen olisi tarpeen tehdä esimerkiksi kantatien kunnostuksen yhteydessä.

Tohmajärven kunnanhallitus arvelee, että on epärealistista toivoa kevytväylää. Kunta kuitenkin lupaa pitää esillä vaatimusta liikenneturvallisuuden parantamiseksi kyseisellä tiellä.