Vanhempia huolestuttaa se, että maalaiskylän koulun ohi menevällä Liperintiellä on 80 km/h -nopeusrajoitus, jota ei kovin hyvin edes noudateta. Koulussa on 80 oppilasta, joista 13 on esikoululaisia.

Koulun vanhempainrenkaan puheenjohtaja Tiina Karvinen tahtoisi tielle alemman nopeusrajoituksen.

